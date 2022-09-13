Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що Україна уважно слідкує за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Про це повідомляє 24 канал.

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Україна закликала сторони до дипломатії

Міністерство закордонних справ України закликало Азербайджан та Вірменію до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права. Також у відомстві закликали сторони поважати суверенітет та територіальну цілісність держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку російської федерації, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання,

– заявив Ніколенко.

Українців закликали не відвідувати Нагірний Карабах

МЗС України попросило українців поки що утриматися від відвідання Нагірного Карабаху. Натомість тим громадянам, які вже перебувають в регіоні, радять уникати місць військової активності.

Нагадаємо, що вночі на 13 вересня Азербайджан та Вірменія заявили про обстріли на кордоні, звинувачуючи в них один одного. В Єревані кажуть, що Баку атакує з безпілотників військові частини, а Азербайджан каже, що вірменські ДРГ серед ночі замінували ділянки між позиціями азербайджанської армії та шляхами постачання.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернуся до ОДКБ, попросивши допомоги у росії, білорусі, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану.

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