Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщает 24 канал.

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Украина призвала стороны к дипломатии

Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права. Также в ведомстве призвали стороны уважать суверенитет и территориальную целостность государств в пределах международно признанных границ.

При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны российской федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства,

– заявил Николенко.

Украинцев призвали не посещать Нагорный Карабах

МИД Украины попросило украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха. Тем временем тем гражданам, которые уже находятся в регионе, советуют избегать мест военной активности.

Напомним, что ночью на 13 сентября Азербайджан и Армения заявили об обстрелах на границе, обвиняя в них друг друга. В Ереване говорят, что Баку атакует с беспилотников воинские части, а Азербайджан говорит, что армянские ДРГ ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ, попросив помощи у россии, беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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