Все, что известно об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией 13 сентября / Коллаж 24 канала
Между Арменией и Азербайджаном в ночь на 13 сентября в очередной раз обострился конфликт. На границе возникли боевые действия, а армянский премьер даже обратился за "помощью" к агрессору владимиру путину.
Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана начали обстреливать населенные пункты Горис, Сотк и Джермук. СМИ писали, что страна якобы стреляла из беспилотников по армянским воинским частям. Поэтому Ереван обвинил азербайджанских военных в том, что они вторглись на территорию Армении.
Минобороны Азербайджана назвало "вторжение" в Армению "бредом". Там отметили, что именно армянские солдаты в течение месяца обстреливают позиции их армии по нескольким направлениям. Поэтому агрессором и оккупантом в регионе является Армения.
Ведомство также отметило, что вражеские диверсионно-разведывательные группы ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения. На это ответил Азербайджан, после чего начались боевые действия.
Пашинян попросил вмешаться ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание совета безопасности, а перед этим позвонил российскому президенту владимиру путину. Он официально обратился в ОДКБ и попросил страны-члены о помощи из-за "агрессивных действий" Азербайджана.