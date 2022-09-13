Все, что известно об очередном обострении конфликта, который длится уже более 30 лет, а также реакции мира, читайте в материале 24 канала.

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Страны обвинили друг друга в провокациях

Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана начали обстреливать населенные пункты Горис, Сотк и Джермук. СМИ писали, что страна якобы стреляла из беспилотников по армянским воинским частям. Поэтому Ереван обвинил азербайджанских военных в том, что они вторглись на территорию Армении.

Минобороны Азербайджана назвало "вторжение" в Армению "бредом". Там отметили, что именно армянские солдаты в течение месяца обстреливают позиции их армии по нескольким направлениям. Поэтому агрессором и оккупантом в регионе является Армения.

Ведомство также отметило, что вражеские диверсионно-разведывательные группы ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения. На это ответил Азербайджан, после чего начались боевые действия.

Обратите внимание! Азербайджан сообщил, что в результате боев есть потери с обеих сторон. В Армении подтвердили эту информацию.

Пашинян попросил вмешаться ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание совета безопасности, а перед этим позвонил российскому президенту владимиру путину. Он официально обратился в ОДКБ и попросил страны-члены о помощи из-за "агрессивных действий" Азербайджана.