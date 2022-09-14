Министерство обороны Армении утверждает, что в среду утром Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Внимание Конфликт между Арменией и Азербайджаном снова обострился, Пашинян звонил путину: что известно

Также сообщается, что Азербайджан использовал ударные беспилотники в направлении Джермука.

Азербайджан в свою очередь заявил, что Вооруженные силы Армении "вновь нарушили режим прекращения огня и в ночь с 13 на 14 сентября" и утром открыли огонь по подразделениям, расположенным в Кельбаджарском и Лачинском районах, из минометов и артиллерии разных калибров.

Нашими подразделениями, расположенными на этом направлении, принимаются соответствующие меры реагирования,

– говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Армения ранее обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая по итогам заседания во вторник решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем, чтобы оценить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Главное о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.

13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.

Впрочем, в Минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" – не более чем бред. Там считают государством-агрессором и оккупантом в регионе Армению. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.

В тот же день, 13 сентября, страны якобы договорились о режиме прекращения огня.

Следует посмотреть – Азербайджан продолжает наступление на Карабах: смотрите видео