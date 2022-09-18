В воскресенье, 18 сентября, на площади Франции в Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ, пишет 24 канал . Митинг проходит на фоне решения ОДКБ не направлять войска в Армению, у которой возник военный конфликт с Азербайджаном.

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Митинг проходит на фоне исторического визита Пелоси

Протестующие в Ереване стоят с американскими флагами и плакатами. Они призывают правительство принять решение о выходе из ОДКБ.

Протесты в Ереване: видео

Люди на митинге стоят с плакатами "ОДКБ ПНХ", "Остановите российско-азербайджанскую агрессию", "Остановите азербайджанский террор".

Протесты в Ереване / Фото из социальных сетей ереванцев

Массовый митинг в центре Еревана проходит на фоне исторического визита спикера США Нэнси Пелоси в Армению. Демонстранты размахивают американскими флагами и призывают западные страны поддерживать Армению.

Протесты в центре Еревана: видео

Также на митинге раздаются призывы, чтобы Армения стала союзником США вне НАТО.

Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении во время своего визита в Ереван, сообщает "Радио Свобода".

Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении,

– сказала Пелоси после встречи со спикером Национального собрания Армении Алленом Симоняном.

Пелоси, которая впервые совершила визит в Армению, отметила, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.

"Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров", – сказала Пелоси.

Палата представителей США выдвинула резолюцию, осуждающую действия Азербайджана и поддерживающую территориальную целостность Армении.

По прибытии в Ереван Пелоси написала в соцсетях, что "сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны избрать демократию".

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