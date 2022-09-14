С такой просьбой к государству-агрессору обратился армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он ссылался на 4 статью ОДКБ.
К теме На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы: страны обвиняют друг друга
Армения обратилась к ОДКБ по 4 статье, которая предусматривает восстановление территориальной целостности Армении и обеспечение вывода азербайджанских ВС с территории страны. Вчера состоялось заседание ОДКБ – это удовлетворительный факт. Считаю, что состоялось открытое, честное обсуждение,
– заявил Пашинян.
Он добавил, что на этом заседании одобрили "минимально необходимые решения". Какие именно – Пашинян не уточнил.