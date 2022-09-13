Поэтому Ереван обратился к Москве, как к главному члену ОДКБ, за военной помощью. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Важно Немощное ОДКБ: как очередное обострение между Арменией и Азербайджаном играет в интересах Украины

"Вопрос Карабаха уже решен"

По его мнению, это все выглядит как игра, а вопрос Нагорного Карабаха уже решен между Турцией и Россией. Так, процесс будет продолжаться до тех пор, пока Карабах действительно не станет частью Азербайджана, и не только он, но и коридор до Нахичеваня.

Сам Никол Пашинян понимает, что этот вопрос уже решен, как и открыто об этом говорящая армянская элита. Критика Пашиняна основывается на том, что он слишком сблизился с москвой и не может рассчитывать на поддержку других игроков, например США или Евросоюза.

"Он демонстрировал лояльность, но на что ее променял? На военную поддержку? Ее нет. На возможность извлечь какую-то экономическую выгоду? Армения почти не улучшила свое положение", – отметил российский правозащитник.

С этой точки зрения Пашинян проиграл большую геополитическую игру,

– подчеркнул Фейгин.

Москва находится в тесном контакте с Анкарой, и совершенно очевидно, что последняя делает все для защиты своих интересов и союзников, прежде всего, в Нагорном Карабахе.

Фейгин прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Москва, вероятно, может убрать Пашиняна от власти

По словам Фейгина, в Армению сейчас переехало доверенное лицо кремля Рубен Варданян, публично отказавшийся от российского гражданства. По всей вероятности, россия готовится сменить власть в Армении, как неоднократно уже это делала.

Нельзя исключать, что в результате москва хочет избавиться от Пашиняна,

– подчеркнул российский правозащитник.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией: что известно