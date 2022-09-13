Тож Єреван звернувся до москви, як головного члена ОДКБ, за військовою допомогою. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Питання Карабаху вже вирішене"

На його думку, це все виглядає, як гра, а питання Нагірного Карабаху вже вирішене між Туреччиною та росією. Так, процес триватиме доти, доки Карабах дійсно не стане частиною Азербайджану й не тільки він, а ще й коридор до Нахічеваня.

Сам Нікол Пашинян розуміє, що це питання вже вирішене, як і вірменська еліта, яка відкрито про це говорить. Критика Пашиняна ґрунтується на тому, що він занадто зблизився з москвою та не може розраховувати на підтримку інших гравців, наприклад, США або Євросоюзу.

"Він демонстрував лояльність, але на що її проміняв? На військову підтримку? Її немає. На можливість мати якусь економічну вигоду? Вірменія майже не покращила своє становище", – зауважив російський правозахисник.

З цієї точки зору Пашинян програв велику геополітичну гру,

– наголосив Фейгін.

Москва перебуває у тісному контакті з Анкарою, й цілком очевидно, що остання робить усе для захисту своїх інтересів та союзників насамперед у Нагірному Карабаху.

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Москва, ймовірно, може прибрати Пашиняна від влади

За словами Фейгіна, до Вірменії зараз переїхала довірена особа кремля Рубен Варданян, який публічно відмовився від російського громадянства. Цілком ймовірно, що росія готується змінити владу у Вірменії, як неодноразово вже це робила.

Не можна виключати, що у результаті москва хоче позбутися Пашиняна,

– наголосив російський правозахисник.

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