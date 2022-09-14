З таким проханням до держави-агресорки звернувся вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Він послався на 4 статтю ОДКБ й наголосив, що союзник Єревану – москва.

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Вірменія звернулася до ОДКБ за 4-ю статтею, яка передбачає відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських ЗС з території країни. Вчора відбулося засідання ОДКБ – це задовільний факт. Вважаю, що відбулося відкрите, чесне обговорення,

– заявив Пашинян.

Що передбачає стаття, на яку посилається Пашинян

4 стаття Організації договору про колективну безпеку передбачає, що агресія проти однієї з країн-членів означає агресію проти всіх. Тоді така країна може звернутися до інших з проханням надати допомогу. Водночас держави-союзниці повинні їй допомогти.

Довідка. Членами ОДКБ є росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Головує – москва.

ОДКБ не хоче допомагати Вірменії військом

Напередодні члени ОДКБ провели засідання й заявили, що своїх військових у Вірменію відправляти не будуть. Вони запропонували створили робочу групу для аналізу ситуації, а також відправити генсека організації Станіслава Зася на кордон Вірменії та Азербайджану.

Зауважимо, що владіміру путіну зараз зовсім не вигідно помагати військом Вірменії. Його солдати щодня сотнями гинуть в Україні, намагаючись стриматися на захоплених позиціях. Відкриття ще одного фронту для агресора не потрібне.

Головне про загострення між Вірменією та Азербайджаном

У ніч на 13 вересня багаторічний конфлікт між країнами вкотре спалахнув. Сторони звинуватили у загостренні одна одну. Пашинян одразу тоді ж подзвонив путіну.

США, Євросоюз та Україна закликали Вірменію та Азербайджан до дипломатичного рішення конфлікту.

Згодом ЗМІ заявили, що країни домовилися про перемир'я, однак вже наступного дня обстріли відновилися.

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