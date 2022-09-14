Протестувальники назвали його "головним відповідальним за війну". Рідні загиблих військових та опозиція зібрались 13 вересня біля приміщення парламенту.

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Жителі вийшли на протест з вимогою відправити Пашиняна у відставку

У центр Єревана вийшли громадяни країни, а також рідні загиблих військових та представники опозиційних партій.

Змістити Нікола Пашиняна, головного відповідального за війну,

– заявив член ініціативи "Єднання" Едгар Казарян.

За його словами біля приміщення парламенту вони зібралились не випадково: "Національні збори є єдиним легітимним органом, попри його юридично вразливий статус, який може висловити недовіру прем'єр-міністру в установленому Конституцією порядку та зробити це без урахування його волі". Едгар Казарян пояснив:

"якщо депутати виступлять з ініціативою висловити недовіру прем'єру, увійдуть до парламенту, щоб проголосувати і ми зможемо досягти бажаного рішення шляхом громадського тиску, то Нікол Пашинян автоматично припинить свої повноваження протягом доби;

окрім громадської підтримки, нам більше нічого не потрібно".

Саме тому член ініціативи "Єднання" закликав людей долучатись до них та провести ніч, протестуючи, біля входу до Національних зборів.

За даними ЗМІ, протестувальники 14 вересня з 8-ї ранку планують перекрити всі входи в будівлю парламенту, вимагаючи відставки прем'єр-міністра.

У Вірменії люди вимагають відставки Пашиняна: дивіться відео

Що цьому передувало

Варто пригадати, що у ніч проти 13 вересня між Азербайджаном та Вірменією знову загострилась ситуація. Країни повідомили про провокації та обстріли на кордоні.

Після цього прем'єр Вірменії звернувся до росії та ОДКБ з прохання допомогти. Проте Організація договору про колективну безпеку запропонувала направити генсека організації та створити робочу групу для аналізу ситуації. Своїх військ росія, білорусь, Казахстан, Киргизстан чи Таджикистан не нададуть

Загострення стосувалось Нагорного Карабаху. З нього після поразки у другій війні вірмени змушені були почати процес евакуації невизнаного світом анклаву за домовленостями від 10 листопада 2020 року.

Проте у липні 2022 року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію в саботажі мирних домовленостей та спонуканні вірменської армії залишатися у Нагірному Карабасі. Детальніше про все, що відомо про конфлікт читайте за посиланням.

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