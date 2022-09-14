Відповідну інформацію повідомили російські ЗМІ. Перед цим прем'єр Вірменії вже телефонував путіну.

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Країни ОДКБ вирішили, як "допомогти" Вірменії

На засіданні Організація договору про колективну безпеку запропонувала Вірменії:

направити генсека організації Станіслава Зася на кордон Вірменії та Азербайджану. Попередньо відомо, що це була пропозиція білорусі;

а також створити робочу групу для аналізу ситуації.

Учасники засідання висловилися "за її врегулювання виключно політико-дипломатичними засобами на основі загальновизнаних принципів міжнародного права та домовленостей, закріплених у тристоронніх заявах лідерів Азербайджану, Вірменії та росії від 9 листопада 2020 року,

– вирішили в ОДКБ.

Також росЗМІ написали, що путін брав участь у позачерговій сесії ради колективної безпеки ОДКБ та нібито повідомив "про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла" між Вірменією та Азербайджаном.

ОДКБ маж розглянути "ініціативи щодо деескалації у регіоні"

Окрім того, сесія ради колективної безпеки ОДКБ має відбутись восени в Єревані, лідерам представлять ініціативи щодо деескалації у регіоні.

Варто пригадати, що Вірменія просила допомоги у росії та ОДКБ через загострення ситуації з Азербайджаном. Натомість владімір путін у розмові з прем'єром Вірменії Ніколою Пашином порекомендували "терпіти та залишатися на зв'язку".

Загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією

Варто пригадати, що у ніч проти 13 вересня між Азербайджаном та Вірменією ситуація загострилась. Зокрема, країни повідомили про провокації та обстріли.

Ситуація стосувалась знову Нагорного Карабаху. Звідти після поразки у другій війні вірмени змушені були почати процес евакуації невизнаного світом анклаву відповідно до домовленостей від 10 листопада 2020 року.

Проте у липні 2022 року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію в саботажі мирних домовленостей та спонуканні вірменської армії залишатися у Нагірному Карабасі.

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