Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, інформує 24 канал. Кількість загиблих стрімко зростає.

До теми Вірменія буде змушена йти на поступки, – політолог про конфлікт цієї країни з Азербайджаном

Через конфлікт між Азербайджаном та Вірменією є загиблі

Міноборони Азербайджану заявило, що внаслідок провокації Вірменії загинув ще 21 військовослужбовець ЗС Азербайджану. Таким чином, в Азербайджану 71 загиблий внаслідок недавніх бойових зіткнень.

Також Нікол Пашинян повідомив, що внаслідок боїв зі ЗС Азербайджану загинули понад 100 військовослужбовців вірменської армії.

За уточненими даними, відомо про загибель 105 військовослужбовців ЗС Вірменії,

– заявив Пашинян.

Нагадаємо, що ОДКБ сподівається на мирне врегулювання конфлікту Вірменії та Азербайджану. Тому про використання сил блоку на кордоні двох країн не йдеться.

До речі, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

14 вересня Міноборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану обстріляли дислокацію прикордонних сил фсб росії. Тому ситуація на кордоні з Азербайджаном вкрай загострилася.

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