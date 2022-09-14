Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Раніше головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах прокоментував конфлікт між Вірменією і Азербайджаном.
До теми Пашинян програв велику геополітичну гру, – Фейгін пояснив, які стосунки між росією та Вірменією
Ердоган домовився з путіним за Нагірний Карабах
Загородній зазначив, що обстріли ведуть об'єднані війська Азербайджану й Туреччини. Отже, не можна виключати, що Ердоган домовився з путіним щодо Нагірного Карабаху. Крім того, Азербайджан може вимагати прямого доступу до міста Нахічевань.
Ймовірно, це була домовленість, що ніякої реакції не буде,
– зауважив політолог.
ОДКБ фактично не існує
Він додав, що ОДКБ фактично не існує. Організація зруйнована, бо росія й без того здає власних союзників.
"Вірменія буде змушена йти на поступки союзному блоку Азербайджану й Туреччини. Також швидше за все буде вимушена вибудовувати стосунки або з США, або з Євросоюзом, або підписувати договори безпосередньо з Туреччиною", – наголосив Загородній.
Перестрілка на кордоні Таджикистану й Киргизстану
Політолог розказав, що нині є сумніви в тому, чи є взагалі вплив у росії в Середній Азії. З тієї території також була вивезена частина військових для війни в Україні. Та й без того там більший вплив уже мають Китай, Туреччина і США.
Якщо навіть Таджикистан попросить росію ввести війська як в Казахстан, вона не зможе цього зробити,
– підкреслив він.
Загородній додав, що незрозуміло, чи перестрілка на кордоні Таджикистану й Киргизстану була між урядовими військами. Чи це таліби промацують міцність уряду Таджикистану.
"У Таджикистані більший вплив матиме навіть не Туреччина, а Іран. У них і мова схожа, та й вони потомки персів, а то – турки. Тому ті країни шукатимуть інші сили, які гарантуватимуть їм безпеку", – підсумував політолог.
Загородній про конфлікт Вірменії з Азербайджаном: дивіться відео
Ситуація в Нагірному Карабасі: останні новини
- На кордоні між Азербайджаном та Вірменією у ніч на 13 вересня загострилася ситуація. Країни вже заявили про провокації та обстріли.
- Вірменський прем'єр звернувся за допомогою до путіна. Він також попросив країни-члени ОДКБ допомогти через "агресивні дії" Азербайджану.
- Росія вмила руки й зрадила свого союзника. Подібна ситуація вже траплялась 2020 року.