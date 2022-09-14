Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. Раніше головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах прокоментував конфлікт між Вірменією і Азербайджаном.

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Ердоган домовився з путіним за Нагірний Карабах

Загородній зазначив, що обстріли ведуть об'єднані війська Азербайджану й Туреччини. Отже, не можна виключати, що Ердоган домовився з путіним щодо Нагірного Карабаху. Крім того, Азербайджан може вимагати прямого доступу до міста Нахічевань.

Ймовірно, це була домовленість, що ніякої реакції не буде,

– зауважив політолог.

ОДКБ фактично не існує

Він додав, що ОДКБ фактично не існує. Організація зруйнована, бо росія й без того здає власних союзників.

"Вірменія буде змушена йти на поступки союзному блоку Азербайджану й Туреччини. Також швидше за все буде вимушена вибудовувати стосунки або з США, або з Євросоюзом, або підписувати договори безпосередньо з Туреччиною", – наголосив Загородній.

Перестрілка на кордоні Таджикистану й Киргизстану

Політолог розказав, що нині є сумніви в тому, чи є взагалі вплив у росії в Середній Азії. З тієї території також була вивезена частина військових для війни в Україні. Та й без того там більший вплив уже мають Китай, Туреччина і США.

Якщо навіть Таджикистан попросить росію ввести війська як в Казахстан, вона не зможе цього зробити,

– підкреслив він.

Загородній додав, що незрозуміло, чи перестрілка на кордоні Таджикистану й Киргизстану була між урядовими військами. Чи це таліби промацують міцність уряду Таджикистану.

"У Таджикистані більший вплив матиме навіть не Туреччина, а Іран. У них і мова схожа, та й вони потомки персів, а то – турки. Тому ті країни шукатимуть інші сили, які гарантуватимуть їм безпеку", – підсумував політолог.

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