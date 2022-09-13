Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Він також зазначив, що не сталось нічого надзвичайного, просто Туреччина та Азербайджан обрали найкращий час, аби завдати серйозного удару по репутації путіна і зібрати більше перемог.

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За словами журналіста, ОДКБ вже справді нічого не можуть, а вторгнення до України коштуватиме росії дуже дорого. "Це буде не тільки поразка та руйнування армії країни-окупантки, а й розвал путінської "альтернативи" НАТО", – переконаний Фараджаллах.

Варто пригадати, як президент Казахстану Токаєв публічно критикував путіна у ОДКБ. І зараз Вірменія, на жаль, не зрозуміла, що зараз саме час відмовлятись від співпраці із росією та безпосередньо домовлятись із Азербайджаном,

– додає він.

"Вірменія ще не втратила нічого, тому й поки може вести перемовини. А тоді, коли вже у Вірменії все відберуть, то вже буде пізно про щось говорити. Адже Азербайджан поверне собі свої території і не потребуватиме перемовин", – пояснює Мохаммад Фараджаллах.

За його словами, Азербайджан об'єднав сили із Туреччиною і вже не вперше за останні 100 років, турецькі війська "стукають у російські двері" на Кавказі.

"Також Азербайджан розуміє, що зараз той час, коли ЄС підтримає їх у прагненні повернути території", – резюмує журналіст.

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