Об этом 24 каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. Он также отметил, что не произошло ничего чрезвычайного, просто Турция и Азербайджан выбрали лучшее время, чтобы нанести серьезный удар по репутации путина и собрать больше побед.

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По словам журналиста, ОДКБ действительно ничего не могут, а вторжение в Украину будет стоить россии очень дорого. "Это будет не только поражение и разрушение армии страны-оккупанта, но и развал путинской "альтернативы" НАТО", – убежден Фараджаллах.

Следует вспомнить, как президент Казахстана Токаев публично критиковал путина в ОДКБ. И сейчас Армения, к сожалению, не поняла, что сейчас самое время отказываться от сотрудничества с россией и непосредственно договариваться с Азербайджаном,

– добавляет он.

"Армения еще не потеряла ничего, потому пока может вести переговоры. А тогда, когда уже в Армении все отберут, то уже будет поздно о чем-то говорить. Ведь Азербайджан вернет себе свои территории и не будет нуждаться в переговорах", – объясняет Мохаммад Фараджаллах.

По его словам, Азербайджан объединил силы с Турцией и уже не впервые за последние 100 лет турецкие войска "стучат в российские двери" на Кавказе.

"Также Азербайджан понимает, что сейчас то время, когда ЕС поддержит их в стремлении вернуть территории ", – резюмирует журналист.

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