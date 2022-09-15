Про це заявив голова штабу ОДКБ Анатолій Сидоров, інформує 24 канал. Він зазначив, що прибуде до Єревану 15 вересня разом із групою посадових осіб.
Важливо Вірменія оголосила про перемир’я з Азербайджаном: підписаної угоди немає
ОДКБ не планує направляти війська у Вірменію
Давайте не забігатимемо вперед. 13 вересня глави наших держав одноголосно заявили про те, що ця проблема, яка існує між Вірменією та Азербайджаном, має вирішуватись політико-дипломатичними методами. Тобто про застосування військових сил ще й із залученням ОДКБ ні 13 вересня, ні вчора, ні сьогодні і, я думаю, у найближчому майбутньому не йдеться,
– наголосив Сидоров.
Він також додав, що генсек ОДКБ Станіслав Зась приїде на вірмено-азербайджанський кордон наступного тижня.
Чому ОДКБ неспроможна діяти як військово-політичний блок
ОДКБ систематично не виконує свої зобов’язання. Зокрема, перед Вірменією, не допомагаючи їй під час прикордонних загострень з Азербайджаном.
Насправді єдине реальне призначення ОДКБ – військовий контроль росії над своїми колишніми колоніями. ОДКБ не має досвіду дієвої допомоги у відбитті зовнішньої агресії та не гарантує безпеки.
- Це швидко зрозуміли Грузія, Азербайджан і Узбекистан, тому і не стали продовжувати свою участь в ОДКБ.
- Відносини між членами-підписантами договору – непрості. Наприклад, періодично трапляються інциденти на кшталт перестрілки між прикордонниками Таджикистану і Киргизстану.
- Головна сила ОДКБ – росія. А вона не може допомогти союзникам, бо й сама потребує допомоги через невдачі у війні в Україні.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: все, що відомо
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.
- 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.
- Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.
- Того ж дня, 13 вересня, країни нібито домовились про режим припинення вогню.
- 14 вересня Міноборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану обстріляли дислокацію прикордонних сил фсб росії. Тому ситуація на кордоні з Азербайджаном вкрай загострилася.
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