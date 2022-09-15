Про це заявив голова штабу ОДКБ Анатолій Сидоров, інформує 24 канал. Він зазначив, що прибуде до Єревану 15 вересня разом із групою посадових осіб.

Важливо Вірменія оголосила про перемир’я з Азербайджаном: підписаної угоди немає

ОДКБ не планує направляти війська у Вірменію

Давайте не забігатимемо вперед. 13 вересня глави наших держав одноголосно заявили про те, що ця проблема, яка існує між Вірменією та Азербайджаном, має вирішуватись політико-дипломатичними методами. Тобто про застосування військових сил ще й із залученням ОДКБ ні 13 вересня, ні вчора, ні сьогодні і, я думаю, у найближчому майбутньому не йдеться,

– наголосив Сидоров.

Він також додав, що генсек ОДКБ Станіслав Зась приїде на вірмено-азербайджанський кордон наступного тижня.

Чому ОДКБ неспроможна діяти як військово-політичний блок

ОДКБ систематично не виконує свої зобов’язання. Зокрема, перед Вірменією, не допомагаючи їй під час прикордонних загострень з Азербайджаном.

Насправді єдине реальне призначення ОДКБ – військовий контроль росії над своїми колишніми колоніями. ОДКБ не має досвіду дієвої допомоги у відбитті зовнішньої агресії та не гарантує безпеки.

Це швидко зрозуміли Грузія, Азербайджан і Узбекистан, тому і не стали продовжувати свою участь в ОДКБ.

Відносини між членами-підписантами договору – непрості. Наприклад, періодично трапляються інциденти на кшталт перестрілки між прикордонниками Таджикистану і Киргизстану.

Головна сила ОДКБ – росія. А вона не може допомогти союзникам, бо й сама потребує допомоги через невдачі у війні в Україні.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: все, що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.

Того ж дня, 13 вересня, країни нібито домовились про режим припинення вогню.

14 вересня Міноборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану обстріляли дислокацію прикордонних сил фсб росії. Тому ситуація на кордоні з Азербайджаном вкрай загострилася.

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