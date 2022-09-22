Чи оголосить лукашенко мобілізацію – нам неважливо. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що більш важливим є те, чи наважиться лукашенко відправити свої війська в Україну.

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Особисто я вважаю, що не відправить, ба більше – він буде "петляти" до останнього. У лукашенка є хороша соціологія, за останніми даними понад 80% білоруських військових проти війни росії в Україні,

– додає публіцист.

За його словами, зараз білоруський диктатор буде вичікувати кінця путіна, а потім ще може проголосити себе головним борцем із путіним.

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Білоруські навчання на кордоні з Україну тривають

При цьому лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням "досвіду протидії", а також щодо прикриття кордону.

Військові навчання продовжили до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.