Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франек Вячорка. Він також зазначив, що вони там отримують інструкції та вирішують питання, окрім того, з москви регулярно надходять нові наративи та "правильні" методички.

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Ми можемо бачити це у постійній зміні риторики й щодо Польщі. Керівництво білорусі зараз намагається проводити інформаційно-психологічні операції, намагаються зіштовхнути українців та білорусів,

– зазначив Вячорка.

"Я гадаю, що з боку білорусі зараз можна чекати провокацій, зокрема й на кордоні, аби створити напругу для ЗСУ", – резюмує білоруський журналіст.

Контекст. На тлі часткової мобілізації у росії, радбези білорусі та росії розпочали консультації. Ймовірно, росіяни вкотре будуть намагатись використати своїх поплічників білорусів.

ГУР не бачить небезпеки з боку білорусі

Наразі розвідка не бачить резерву й угрупувань військ, які здатні проводити наступальні операції з території білорусі.

Генерал-майор Скібіцький прокоментував і військові навчання, які білорусь постійно продовжує. Він зазначив, що ситуація під контролем. Військово-політичне керівництво України бачить, що саме відбувається і готове реагувати в будь-який момент.

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Чергова "гарячка" лукашенка про "силові загони" в Україні проти білорусі

Білоруський диктатор олександр лукашенко зробив чергову абсурдну заяву про те, що нібито в Україні готують "силові загони" проти білорусі.

Саме вони, на думку лукашенка, мають скинути його владу. Також самопроголошений президент видав й інші абсурдні заяви.

Ба більше, буквально наступного дня він заявив, що світ тріщить по швах та перебуває на межі ядерного конфлікту. Окрім того, лукашенко за всім відомою кремлівською методичкою почав звинувачувати у всіх бідах Вашингтон. Детальніше про абсурдні заяви диктатора читайте за посиланням.