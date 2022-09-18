Про це білоруський диктатор заявив під час свого нового виступу. Його поширили білоруські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Лукашенко готується до "оборони" білорусі

Самопроголошений президент білорусі вкотре відзначився абсурдними заявами. За всім відомою кремлівською методичкою, він почав звинувачувати у всіх бідах Вашингтон. Мовляв, США є у всіх значних політичних конфліктах і при цьому "повністю ігнорує внутрішні розбіжності на межі громадянського протистояння".

Я викладаю факти. Світ втратив голову і тріщить по швах. Чим усе завершиться? З моменту закінчення холодної війни людство вперше опинилося на порозі ядерного конфлікту,

– заявив білоруський диктатор.

Потім лукашенка "поплавило" ще дужче і він почав говорити про якісь загрози для білорусі. Мовляв, у цьому угарі країні ще не раз доведеться доводити свою національну зрілість та готовність єдиним фронтом відповідати на геополітичні виклики XXI століття.

Проте зараз білорусь буцімто готова "обороняти свої споконвічні національні кордони", на відміну від початку XX століття, коли вона була молодою республікою, яка не могла себе захистити.

Зверніть увагу! Під час цього ж виступу лукашенко, звичайно ж, згадав Україну. Білоруський диктатор заявив, що вже буцімто почався і її "розвал", а польські та литовські політики хочуть "виторгувати собі майбутнє в нових геополітичних реаліях".

Коротко про попередні заяви лукашенка

На початку вересня лукашенко вирішив позбавляти громадянства білорусів, які залишили країну. Мовиться про тих, хто "діяв на шкоду державі". Однак незрозуміло, як самопроголошений президент визначатиме поняття "шкоди".

Окрім цього, 1 вересня диктатор виступив перед білоруськими студентами та школярами. Він провів для них "урок" про історичну пам'ять, під час якого знову заговорив про "превентивний удар" по Україні. Йому привиділись "ростки фашизму".

У серпні ж лукашенко заявив, що його нібито не лякають ані гелікоптери, ані літаки із Заходу. Усе завдяки винищувачам, які буцімто вже готові до транспортування ядерного озброєння.

Нагадаємо, що 24 серпня білоруський диктатор цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності. Після того, як з території його країни полетіли ракети, лукашенко побажав українцям "мирного неба".

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