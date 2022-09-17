Про це для 24 каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

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"У Лукашенка була чітка мета – заручитися бодай якоюсь підтримкою Китаю. Річ у тому, що Китай та білорусь мають певні відносини ще до повномасштабного вторгнення. Лукашенко намагався їх розвивати", – сказав експерт.

Жалюгідні намагання

За словами Мусієнка, Китай та білорусь навіть виробляли спільно зброю. Мовиться про оперативно-тактичні комплекси "Полонез".

Лукашенко підігрував путіну. Воно все має дуже жалюгідний вигляд, бо це намагання видавати себе за велику державу. Говорити про росію і білорусь разом, про ОДКБ, – зазначив експерт.

Кому був потрібен саміт

Мусієнко розповів, що поки тривав саміт, то організація договору про колективну безпеку ігнорує реальність. Зокрема, є, як мінімум, 2 інциденти. Це конфлікт між Азербайджаном і Вірменією і Киргизстан й Таджикистаном.

"Саме у Таджикистані розташовується велика російська база, але ніхто нікому не допомагає. І на тлі цього всього йдуть розмови, які відірвані від реальності. Думаю, що цей саміт був потрібен Індії й Китаю насамперед, щоб досягти угод і змусити росію дешево постачати нафту та іншу сировину. Росія ж демонструвала начебто свою велич", – додав Мусієнко.

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