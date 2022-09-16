Про це владімір путін сказав 16 вересня на пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва.

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Про що говорив путін

Російський президент почав виправдовуватись через стриману реакцію на контрнаступ Збройних Сил України. Він сказав, що реакція не така й мала, а росармія завдала по Україні кілька ударів, які мають налякати.

Вважатимемо, що удари попереджувальні. Якщо далі ситуація розвиватиметься подібним чином, то відповідь буде серйознішою,

– лякає путін.

Він заявив, що оборона території України є неприпустимою. Зазначив, що це нічим не відрізняється від тероризму.

Хоче "звільнити" Донбас

За словами путіна, план так званої спецоперації ніхто не змінюватиме. Генштаб росії постійно ухвалює оперативні рішення. Головною метою, як переконує путін, є "звільнення" Донбасу.

"Поступово російська армія займає нові та нові території. Я звертаю увагу, що ми ж воюємо не повною армією, ми воюємо лише частиною російської армії, лише контрактною частиною. Звичайно, це пов'язано з певними параметрами особового складу і так далі... Тому ми не поспішаємо", – сказав президент вбивць.

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Про можливу зустріч із Зеленським

Путін називає Українську владу "київською". Він посміхався і сказав, що коли Україна хоче перемоги на полі бою, то "прапор у руки".

Подивимося, чим воно закінчиться, – заявив агресор.

Очільник Кремля сказав, що не знає про гарантії безпеки, які пропонує Україна. Він пригадав, що нібито відвів від Києва війська росармії, щоб сприяти швидшому мирному договору. Проте після цього "київська влада" одразу відмовилась від всіх домовленостей. Путін додав, що Зеленський не хоче зустрічатися з ним, бо нібито не готовий.

"Ну, не готовий – не треба", – сказав вбивця.

Реакція на санкції

Путін відреагував на запитання про західні санкції щодо неповнолітніх дітей кадирова та дитячого омбудсмена росії марії львової-бєлової. Він назвав обмеження шизофренією.

"Неповнолітніх дітей під санкції ставити – це неймовірні речі. Мені здається, що вони вже не розуміють, що вони роблять. Щодо нашого омбудсмена із захисту прав дітей, вона займалася вивезенням наших дітей із зон бойових дій – із Сирії, з Іраку... Це шляхетна місія. Що тут поганого? Дякую треба сказати", – говорив путін.

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Про експорт українського зерна

Також глава кремля говорив про українське зерно й експорт. За його словами, власниками українського зерна є американські компанії. Їм також продали всі землі.

Вони власники цього зерна здебільшого. Виявилося, що землі в Україні давно продані американським компаніям, це їхнє зерно, вони своє зерно та вивозять, – бреше путін.

Заперечує шантаж Європи

Росія неодноразово шантажувала Європейський Союз енергетичною кризою. Проте путін цього не визнає і каже, що Захід з хворої голови перекладає все на здорову. Він заявив, що енергетична криза в Європі розпочалася задовго до 24 лютого.

"Вони для досягнення негайної політичної кон'юнктури у своїх країнах пішли на згортання вуглеводневої енергетики. Банки перестали видавати кредити, місцеві органи влади перестали виділяти землю для майбутніх розробок", – виправдовується вбивця.

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