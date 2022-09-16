Про це під час стріму 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також пояснив, якщо дуже умовно, то мовиться про такі події: спочатку була атака, путін напав на Україну і всі кричали про те, що він зараз переможе – потім російська армія втекла з Київщини через атаку ЗСУ.

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За словами Шейтельмана, тоді, на Київщині, путін вперше зазнав поразки у війні проти України. Далі були певні тактичні перемоги у вигляді захопленої Луганщини, наприклад.

"І нова поразка – розгром армії окупантів на Харківщині, тому росіяни намагаються зараз щось вдіяти", – пояснює він.

Наступна поразка буде третьою, а третій розгром путін не переживе. Якщо б він просто зараз оголосив про мобілізацію, то ми б все одно їх перемогли, але у надто важчій війні,

– додає Михайло Шейтельман.

На його думку, путін вже пропустив цю можливість, можливо, він хоче оголошувати її після наступної поразки, але вже тоді російська еліта не дозволить йому нічого зробити.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео