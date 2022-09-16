Про це у стрімі для 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також зазначив, що зараз справді дуже важко дізнатись правду, де насправді точаться бойові дії.

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Чому росія не допоможе Вірменії, на думку Шейтельмана – першочергово через те, що запасів особового складу майже не лишилось, більшість "миротворців" навпаки виводили із Нагірного Карабаху.

"І на місця цих "миротворців" прийшли азербайджанські військові частини. Але більш важливий фактор свідчить про те, що путіна принизив не лише Сі Цзіпінь, а й Ердоган", – каже політтехнолог.

Позавчора, Реджеп Ердоган заявив, що Азербайджан є близьким товаришем для Туреччини і що він надаватиме будь-яку допомогу народу Азербайджану у будь-який момент,

– зазначає фахівець.

Путін розуміє, переконаний Шейтельман, якщо хтось із росії "на п'яну голову" надішле війська до Вірменії, то це означатиме війну із Туреччиною.

Михайло Шейтельман політтехнолог Жодна російська армія аж ніяк не витримає війну із Туреччиною, адже наші військові вже настільки "обскубали" цю "другу армію світу", що це вже неможливо.

Але радіти зарано, каже політтехнолог, бо путін у своїх планах на Вірменію твердий і не відмовився від них.

"Якщо зараз Азербайджан та Вірменія прийдуть до домовленостей про постійне припинення вогню, то путін захоче загарбати Вірменію, це вельми ймовірно", – вважає фахівець.

За словами Михайла Шейтельмана, на жаль, Вірменія в такому становищі, що путін може змусити її доєднатись до "союзного государства", де вже є білорусь.

Те, що Вірменія така люб'язна до росії, приймає участь у самітах та загалом – ставиться прихильно до країни-агресорки, загрожує вірменам втратою незалежності,

– додає він.

Шейтельман каже, що Пашинян фактично промовився, що він готовий підписати договір, який гарантує безпеку усій території вірменської землі.

"Ймовірно, Азербайджан та Вірменія вже близько до підписання угоди, тому росія всіма силами буде втручатись і перешкоджати цьому процесу", – резюмує політтехнолог.

Повний стрім із Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Що відбувається у стосунках Азербайджану та Вірменії

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.