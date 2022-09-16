Хоча правила Організації договору колективної безпеки передбачають колективну відповідь всіх членів організації у разі нападу на одного з них. Хоча раніше прем'єр Нікол Пашинян вже отримував відмову у допомозі від путіна. Про це в ефірі 24 каналу сказав економічний та політичний експерт Валерій Клочок.

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За його словами, Пашинян ще раніше підняв ставки та офіційно звернувся по допомогу до ОДКБ. Ця спроба, найімовірніше, не сподобалася путіну. Адже Організація продемонструвала нездатність виконати свою функцію із захисту членів організації.

Сьогодні стоїть питання по-іншому. путін сам просить допомоги у Центральної Азії. У нього зараз дуже серйозні проблеми, йому просто немає чим надавати допомогу Азербайджану чи Вірменії,

– наголосив Клочок.

Усе це кремлівський диктатор розуміє, але публічно цього не визнає.

Тому зараз путін просто кинув Вірменію, додав експерт.

Експерт також пригадав, що протести у Казахстані також розв'язались внутрішніми силами, але під прикриттям ОДКБ. Тож непотрібність цієї структури вже доводилась неодноразово.

Пашинян може скоро піти з посади

Клочок також вважає, що рано чи пізно, що Пашиняна "приберуть" з посади. Про це свідчить й той факт, що у Вірменії зібралися кілька тисяч людей, які звинувачують Нікола Пашиняна у нібито готовності піти на територіальний компроміс із Азербайджаном.

путінський режим може повалитись

Разом з тим, такі "прохання" путіна – вигідні для України. Зараз дуже слушна нагода розв'язувати внутрішні конфлікти країнам, навіть військові, у яких вони є. Мовиться про Грузію, Молдову, Вірменію та інші.

"У цій моделі ми можемо прийти до того, що чинний путінський режим може бути повалений. Тим паче кремль зараз показує свою слабкість. Вона очевидна. І Вірменія – додатковий доказ цьому", – підкреслив фахівець.

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