Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігор Тишкевич. Він зауважив, що загострення відбулося після того, як Азербайджан взяв під контроль Лачинський коридор.

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У чому інтерес ключових гравців

Тишкевич вважає, що, найімовірніше, все закінчиться укладенням певної угоди. Але головне питання в тому, що буде надалі.

Тому що інтерес ключових гравців – це Зангезурський коридор логістичний, який дозволяє будівництво залізниці, автошляхів,

– сказав політолог.

За його словами, ідея такого логістичного проєкту обговорювалася після другої карабаської війни. Але вона не була прописана в угоді. За цей коридор активно виступає Азербайджан, Ірак, тому що це є розблокуванням експорту. Підтримує і Туреччина. А також це в інтересах росії відтоді, як вона потрапила під санкції.

Політолог зауважив, що єдиною країною, яка виступає категорично проти цього коридору, є Вірменія. На території західного світу також проти Франція, яка традиційно підтримує Вірменію з міркувань конфронтації з Туреччиною.

Найімовірніше, вони досягнуть угоди,

– вважає Тишкевич.

На його думку, Зангезурський коридор захоплювати не будуть, тут постає питання контролю. Адже річ у тім, хто буде здійснювати, зокрема, митне оформлення та як будуть іти вантажі.

Тишкевич припустив, як розвиватиметься ситуація в Нагірному Карабасі

Яке значення Лачинського коридору

Тишкевич зазначив, що Азербайджан взяв під контроль Лачинський коридор, через що й відбулося загострення.

Лачинський коридор – це частина території Азербайджану від кордону Вірменії через місто Лачин до кордону невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Це єдиний шлях, який зв'язує коридор Вірменії з територією Нагірного Карабаху,

– заявив він.

Політолог зауважив, що за угодою після другої карабаської війни ця територія мала бути під контролем так званих російських миротворців. Але частина з них поїхала на війну в Україну. До того ж росія виявилася не готовою до нового загострення, в результаті чого азербайджанські війська зайшли в місто Лачин, а так звані російські миротворці просто за цим спостерігали.

Можлива мета обстрілу російських підрозділів

Тишкевич також прокоментував інформацію про обстріли нібито з боку Азербайджану якихось російських підрозділів. Щодо цього може бути одразу кілька версій.

Або ці об'єкти були розташовані неподалік місця концентрації вірменських військ. У такому разі це міг бути обстріл Азербайджану,

– сказав політолог.

Однак, додав він, це могла бути також провокація іншої сторони, щоб підняти ставки й змусити росію вдаватися до більш активних дій.

Загострення в Нагірному Карабасі: що відомо

На початку серпня Азербайджан оголосив проведення антитерористичної операції у Нагірному Карабасі. Бойові дії із силами квазіреспубліки вже розпочалися.

Росія передала Азербайджану контроль над єдиною дорогою, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах – Лачинський коридор. Путін, а з ним і Вірменія втрачають свій вплив на регіон.

Ввечері 12 вересня з'явилися повідомлення про чергове загострення між Вірменією та Азербайджаном. Єреван звинуватив Баку в обстрілах власної території з артилерії. У Азербайджані, звісно, мали свій погляд на нічні події.

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