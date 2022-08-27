путін заплатив величезну ціну за порожні обіцянки Ердогана

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, такий розвиток подій був зрозумілим ще на початку серпня – напередодні зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана з російським диктатором владіміром путіним у Сочі.

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Уже тоді перші азербайджанські підрозділи увійшли в Лачинський коридор, який перебував під контролем так званих російських миротворців, і, не звертаючи на них увагу, зайняли там командні висоти.

"Ердоган вже за 2 дні до зустрічі з путіним поставив свої умови – яку ціну він запитає за посередницькі послуги, спробу переконати Зеленського підписати капітуляційну угоду про припинення вогню, що зафіксує захоплені путіним території", – пояснив публіцист.

Так, російський президент очікував від Ердогана, що той доб'ється того, що не вдалося Драгі, Макрону і Шольцу, коли вони приїжджали до Києва. Утім, він усвідомлював, що нічого не вийде і цього разу, але все ж заплатив величезну геополітичну ціну. Це демонструє те відчайдушне становище, у якому перебуває путін.

росія втратила вплив на Південному Кавказі

Отож, очільник країни-агресорки санкціонував свободу рук Туреччини не лише у Нагірному Карабасі, а й у двох інших регіонах – у Сирії, куди 16 серпня турки ввели свої війська, і навіть в Лівії, звідки путін вивів підрозділ прігожина.

Це показує той масштаб западні, в яку Ердоган послідовно загнав путіна. Він блискуче переграв свого молодшенького російського партнера,

– вважає Піонтковський.

Зараз путін фактично не має ніякого впливу на Південному Кавказі, Ердоган його звідти витискає. І передумови для цього склалися вже давно. До прикладу, у Шушинській декларації Туреччини та Азербайджану формально було підписано об'єднання азербайджанської та турецької армій в одну армію, армію НАТО.

"путін, який пояснює свою дику варварську агресію в Україні тим, що бореться з розширенням НАТО, змирився та не пікнув через той факт, що фактично НАТО в обличчі турецької та азербайджанської армій заволоділо Південним Кавказом", – зауважив публіцист.

Як поведеться Вірменія щодо росії

Ще одне питання – як до домовленостей росії та Туреччини поставиться Вірменія, яку фактично кинув путін. Як пояснив Піонтковський, там дуже складна внутрішньополітична ситуація.

Абсолютні агенти кремля – Саркісян і Качарян 15 років керували Вірменією та повністю, як економічно, так і геополітично, продали її москві. Відтак, багато хто у Вірменії очікував, що прихід до влади Пушиняна означатиме, що країні вдасться вирватися з російського зашморгу.

"москва не приховувала, що весь час стравлювала Азербайджан і Вірменію, щоб виступати в ролі посередника. Так і почалася остання війна – москва спровокувала перші зіткнення, очікуючи, що Азербайджан займе один район навколо Карабаху, а путін спуститься в білому одязі, і утвердить себе великим посередником та миротворцем. Але тут вмішалася Туреччина, і путін просто злякався та втік", – пояснив публіцист.

За його словами, у Вірменії це чудово розуміють, але уряд Пушиняна чомусь продовжує плазувати перед москвою. Утім, проти цієї лінії виступають провірменські, прозахідні сили, що групуються довкола партії "Полюс".

Її вплив (партії "Полюс" – 24 канал) росте, тож я не думаю, що вірменський народ ще раз прийме абсолютну зраду москвою вірменських національних інтересів,

– підсумував Піонтковський.

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Боротьба українців важлива для всіх пострадянських країн

Також публіцист підкреслив, що на стан речей у країнах пострадянського простору дуже впливає війна в Україні. Він вважає, що усі вони прагнуть ослаблення путіна та припинення російського впливу, чому сприяє героїчна боротьба українського народу.