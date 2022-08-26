Яскравим прикладом цього є Казахстан. Він став другою грандіозною поразкою путіна на пострадянському просторі, і це викликано зокрема успіхами України та української армії. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Україна захищає не лише Захід

За його словами, не лише Казахстан, а й усі країни колишнього срср, включно з ворогуючими між собою Вірменією та Азербайджаном, з симпатією спостерігають за боротьбою українців. Піонтковський вважає, що вони не менше прагнуть ослаблення путіна та нівелювання впливу росії на всі пострадянські регіони.

Всесвітні історичні процеси відбуваються на наших очах у результаті героїчного спротиву українського народу. По-перше, українська армія захищає Захід від нашестя східної орди, а по-друге, вона несе свободу всім народам пострадянського простору,

– пояснив він.

Публіцист додав, що інше питання – те, як ці країни будуть розпоряджатися своєю свободою, але принаймні владицтву московської імперії на цьому просторі приходить кінець.

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