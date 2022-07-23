Зеленський поговорив з Токаєвим

Заяву про те, що Казахстан не збирається визнавати квазідержавних утворень "ЛНР" і "ДНР" Токаєв зробив на петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тож український президент вирішив висловити подяку казахстанському лідеру, про це Зеленський написав у своєму Твіттері.

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Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР, –

повідомив очільник України.

Також політичні лідери обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці та цифровізації.

Крім того, Зеленський додав, що вони із Токаєвим обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипломатичних відносин.

Токаєв путіну у вічі заявив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі

Минулого місяця президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у присутності російського диктатора заявив, що його країна не збирається визнавати "незалежність" угруповань "ДНР" і "ЛНР". Він назвав їх "квазідержавами".

Політик додав, що Казахстан так само не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.

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