Прокремлівська пропаганда продовжує вдавати, мовляв, у режиму все добре й аргументуючи поїздкою президента в Іран. Але "нормальні люди розуміють – що путіна скрізь кинули". Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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путіна ще так не "розмазували", – Гудков

Геннадій Гудков сказав, що за всі роки президентства путіна, ймовірно, його ще ніхто "не розмазував так, як це зробив Токаєв". Водночас зробив він це дивлячись диктатору прямо у вічі

Ердоган просто принизив його (путіна) людську гідність, як міг. Не так, як Токаєв, звісно, він взагалі чемпіон з приниження путіна,

– зауважив Гудков

Російський опозиціонер зазначив, що таке враження, мовляв, Токаєв приїхав для того, аби фактично сказати путіну: "Вибач, хоч ти й не можеш правильно назвати мене по батькові – це твої проблеми, тому що ти вже ніхто. Ми можемо твоє ім'я та по батькові взагалі не вчити".

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На думку опозиційного політика, у Казахстані можуть розуміти, що наразі вже нема жодного сенсу будувати з путіним відносини.

Геннадій Гудков про відносини росії та Казахстану: дивіться відео 24 каналу

Що цьому передувало