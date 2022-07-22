Прокремлівська пропаганда продовжує вдавати, мовляв, у режиму все добре й аргументуючи поїздкою президента в Іран. Але "нормальні люди розуміють – що путіна скрізь кинули". Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.
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путіна ще так не "розмазували", – Гудков
Геннадій Гудков сказав, що за всі роки президентства путіна, ймовірно, його ще ніхто "не розмазував так, як це зробив Токаєв". Водночас зробив він це дивлячись диктатору прямо у вічі
Ердоган просто принизив його (путіна) людську гідність, як міг. Не так, як Токаєв, звісно, він взагалі чемпіон з приниження путіна,
– зауважив Гудков
Російський опозиціонер зазначив, що таке враження, мовляв, Токаєв приїхав для того, аби фактично сказати путіну: "Вибач, хоч ти й не можеш правильно назвати мене по батькові – це твої проблеми, тому що ти вже ніхто. Ми можемо твоє ім'я та по батькові взагалі не вчити".
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На думку опозиційного політика, у Казахстані можуть розуміти, що наразі вже нема жодного сенсу будувати з путіним відносини.
Геннадій Гудков про відносини росії та Казахстану: дивіться відео 24 каналу
Що цьому передувало
- 17 червня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв своєю заявою фактично "дав публічного ляпаса" путіну. Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він наголосив, що не визнає так звані квазіреспубліки на Донбасі.
- Відповідна подія сколихнула мережу ще й тим, що заяву про Донбас Токаєв зробив у присутності російського диктатора.
- Президент Казахстану пішов у відкриту конфронтацію з путіним. Згодом він заявив, що вважає спроби "деяких осіб" у росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів 2022 року, помилковими. Токаєв додав, що ніхто не збирається кланятися росіянам у ноги.
- Крім того, через позицію щодо війни в Україні на владу Казахстану накинувся і посіпака путіна рамзан кадиров. Проте відповідь президента Касима-Жомарта Токаєва не забарилася, той різко відповів главі Чечні.