Прокремлевская пропаганда продолжает притворяться, мол, у режима все хорошо и аргументируя поездкой президента в Иран. Но "нормальные люди понимают – что путина везде кинули". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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путина еще так не "размазывали", – Гудков

Геннадий Гудков сказал, что за все годы президентства путина, вероятно, его еще никто "не размазывал так, как это сделал Токаев". В то же время сделал он это, глядя диктатору прямо в глаза.

Эрдоган просто унизил его (путина) человеческое достоинство, как мог. Не так, как Токаев, конечно, он вообще чемпион по унижению путина,

– заметил Гудков.

Российский оппозиционер отметил, что такое впечатление, мол, Токаев приехал для того, чтобы фактически сказать путину: "Извини, хоть ты и не можешь правильно назвать меня по отчеству – это твои проблемы, потому что ты уже никто. Мы можем твое имя и отчество вообще не учить".

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По мнению оппозиционного политика, в Казахстане могут понимать, что сейчас уже нет смысла строить с путиным отношения.

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Что этому предшествовало