Прокремлевская пропаганда продолжает притворяться, мол, у режима все хорошо и аргументируя поездкой президента в Иран. Но "нормальные люди понимают – что путина везде кинули". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Не пропустите россия мечтает забрать три области Казахстана, – Лисянский объяснил тактику Токаева
путина еще так не "размазывали", – Гудков
Геннадий Гудков сказал, что за все годы президентства путина, вероятно, его еще никто "не размазывал так, как это сделал Токаев". В то же время сделал он это, глядя диктатору прямо в глаза.
Эрдоган просто унизил его (путина) человеческое достоинство, как мог. Не так, как Токаев, конечно, он вообще чемпион по унижению путина,
– заметил Гудков.
Российский оппозиционер отметил, что такое впечатление, мол, Токаев приехал для того, чтобы фактически сказать путину: "Извини, хоть ты и не можешь правильно назвать меня по отчеству – это твои проблемы, потому что ты уже никто. Мы можем твое имя и отчество вообще не учить".
Обратите внимание Иран оправдывал российское вторжение в Украину: в МИД уже отреагировали
По мнению оппозиционного политика, в Казахстане могут понимать, что сейчас уже нет смысла строить с путиным отношения.
Геннадий Гудков об отношениях россии и Казахстана: смотрите видео 24 канала
Что этому предшествовало
- 17 июня президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев своим заявлением фактически "дал публичную пощечину" путину. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, что не признает так называемые квазиреспублики на Донбассе.
- Соответствующее событие всколыхнуло сеть еще и тем, что заявление о Донбассе Токаев сделал в присутствии российского диктатора.
- Президент Казахстана пошел в открытую конфронтацию с путиным. Впоследствии он заявил, что считает попытки "некоторых лиц" в россии приписать себе "спасение Казахстана" от протестов 2022 года ошибочными. Токаев добавил, что никто не собирается кланяться россиянам в ноги.
- Кроме того, из-за позиции относительно войны в Украине на власти Казахстана набросился и приспешник путина рамзан кадыров. Однако ответ президента Касима-Жомарта Токаева не заставил себя ждать, тот резко ответил главе Чечни.