В кремле мечтают, чтобы три области, которые расположены на севере Казахстана, отошли к россии. Об этом 24 каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.
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Он отметил, что об этом знает народ и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Именно поэтому страна ведет такую политику, какую мы видим сейчас.
В 2014 году, когда кремль организовал "русскую весну" и мы потеряли часть территорий Украины, Казахстан усилил в законодательстве уголовную ответственность за сепаратизм. Они ее увеличили,
– сообщил Лисянский.
По его словам, Казахстан подразумевает попытки кремля в будущем прийти на их территории. То есть, после российских действий в Украине, где они начали войну и украинцы дали сопротивление. Тогда оккупанты пойдут в обратное направление и могут прийти в Казахстан.
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Последние новости о действиях Казахстана
- Казахстан вышел из соглашения СНГ о Межгосударственном валютном комитете. Последний среди прочего должен осуществлять валютный контроль стран по соглашению Содружества независимых государств (СНГ). Указ о выходе из комитета подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
- Власти Казахстана ищут пути обхода россии для поставки нефти в Европу. А также увеличение поставок в Китай.
- Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Токаев заявил об этом в присутствии президента россии владимира путина.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отвесил путину еще одну громкую пощечину. В этот раз с помощью ЕС. Токаев сообщил о том, что провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. По его словам, сторонам очень важно выполнить достигнутые в 2021 году договоренности. Также подчеркнул, что именно ЕС, а не россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана.