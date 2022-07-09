У кремлі мріють, щоб три області, які розташовані на півночі Казахстану відійшли до росії. Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Він зазначив, що про це знає народ та президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Саме тому країна веде таку політику, яку ми бачимо зараз.

У 2014 році, коли кремль організував "русскую весну" й ми втратили чистину територій України, Казахстан посилив в законодавстві кримінальну відповідальність за сепаратизм. Воно її збільшили,

– повідомив Лисянський.

За його словами, Казахстан розуміє намагання кремля в майбутньому прийти на їх території. Тобто після російських дій в Україні, де вони почали війну та українці дали опір. Тоді окупанти підуть у зворотній напрямок й можуть прийти в Казахстан.

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