У кремлі мріють, щоб три області, які розташовані на півночі Казахстану відійшли до росії. Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.
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Він зазначив, що про це знає народ та президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Саме тому країна веде таку політику, яку ми бачимо зараз.
У 2014 році, коли кремль організував "русскую весну" й ми втратили чистину територій України, Казахстан посилив в законодавстві кримінальну відповідальність за сепаратизм. Воно її збільшили,
– повідомив Лисянський.
За його словами, Казахстан розуміє намагання кремля в майбутньому прийти на їх території. Тобто після російських дій в Україні, де вони почали війну та українці дали опір. Тоді окупанти підуть у зворотній напрямок й можуть прийти в Казахстан.
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Останні новини щодо дій Казахстану
- Казахстан вийшов з угоди СНД про Міждержавний валютний комітет. Останній серед іншого мав здійснювати валютний контроль країн з угоди Співдружності незалежних держав (СНД). Указ про вихід з комітету підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв.
- Влада Казахстану шукає шляхи обходу росії для постачання нафти в Європу. А також збільшення поставок в Китай.
- Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Токаєв заявив про це у присутності президента Росії Володимира Путіна.
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відвісив Путіну ще одного гучного ляпаса. Цього разу за допомогою ЄС. Токаєв повідомив про те, що провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За його словами, сторонам дуже важливо виконати досягнуті у 2021 році домовленості. Також наголосив, що саме ЄС, а не Росія, є найбільшим торговим партнером Казахстану.