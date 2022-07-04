Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відвісив Путіну ще одного гучного ляпаса. Цього разу за допомогою ЄС.

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Казахстан зближається з Європою

Заява Токаєва про те, що Казахстан не буде визнавати так звані "ДНР" та "ЛНР", яку він зробив просто перед Путіним, стала неабияким ударом для російського диктатора. Тепер Кремлю варто думати про те, як взагалі не втратити Казахстан з поля свого впливу.

Токаєв повідомив про те, що провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За його словами, сторонам дуже важливо виконати досягнуті у 2021 році домовленості.

Він наголосив, що саме ЄС, а не Росія, є найбільшим торговим партнером Казахстану. Токаєв також додав, що Казахстан не хоче зупинятися на тому, що став першою країною в Центральній Азії, яка підписала Угоду про розширене партнерство та співробітництво з Європейським Союзом, а хоче рухатися далі та розвивати нові стійкі зв'язки з ЄС.

За словами Токаєва, Казахстан також готовий допомогти своїми енергоносіями для того, щоб стабілізувати ситуацію на глобальному енергетичному ринку. Такої ж позиції Токаєв дотримується й у вирішенні проблеми продовольчої кризи.

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