Токаєв заявив про це у присутності президента Росії Володимира Путіна. Він також відзначив, що в Казахстані лунають різні думки про війну в Україні.

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Токаєв назвав окуповані території квазіреспубліками

Президент Казахстану сказав, що у світі існує суперечність між двома принципами — територіальною цілісністю держав та правом націй на самовизначення.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500 – 600 держав. Щоправда, який стосунок "право на самовизначення" має до російської окупації – не пояснив.

Політик додав, що Казахстан не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.

По всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк,

– наголосив Токаєв.

Зауважимо, що так звану "незалежність" недореспублік визнала тільки країна-окупант Росія.

Які стосунки в Казахстану з Росією

Раніше Токаєв заявляв, що Казахстан продовжуватиме співпрацювати з Росією, але санкцій порушувати не буде.

До речі, у червні ЗМІ писали, що Казахстан перейменовує свою експортну нафту, яку транспортує через російські морські порти, щоб її не плутали з продуктом держави-агресорки.

Крім того, країна не збирається із союзницьких організацій, де є Росія. Мовиться про ЄАЕС чи ОДКБ.

У Кремлі 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну у війні проти України.

Казахський журналіст Жан Ахмадієв розповідав, що жителі його країни виступають проти війни в Україні, в Росії вже хочуть захищати і їх від "нацистів".

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