Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю російським пропагандистам. Він зазначив, що Казахстан не може порушувати санкції, передає 24 канал.

Читайте також: Удар у спину: в Казахстані заморозили 21,5 мільйона доларів у філіях російських банків

Казахстан дотримуватиметься санкцій

Санкції є санкції, ми не повинні їх порушувати, тим більше ми отримуємо повідомлення щодо того, що у разі порушення санкцій відбудуться так звані вторинні санкції з боку Заходу щодо нашої економіки,

– заявив Токаєв.

За його словами, склалася унікальна ситуація, на яку ніхто не міг очікувати, але Казахстан у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань і не збирається виходити з міжнародних союзів та організацій, у яких складається разом із Росією.

Співпраця з Росією триватиме

Він наголосив, що усі розмови про те, що Казахстан нібито збирається вийти з ЄАЕС, з ОДКБ, абсолютно не відповідають дійсності. Також, за словами казахстанського лідера, під час телефонних переговорів та очних зустрічей із президентом Росії Володимиром Путіним він запевнив, що всі домовленості, пов'язані з економічним співробітництвом Росії та Казахстану, залишаються в силі.

Ми продовжуватимемо працювати, Казахстан у жодному разі не відмовляється від своїх союзницьких зобов'язань. Це було б неправильно, це було б, зрештою, невиправдано з погляду перспективи,

– сказав Токаєв.

Він розповів, що Казахстан зараз взаємодіє з Росією "в прискореному ритмі" і досягає домовленостей, не порушуючи при цьому санкції.

"Є складні питання, які вимагають часу для розуміння, як можна вирішити ту чи іншу ситуацію, що виникла, але знову ж таки ми знаходимо вирішення цих питань. Ніхто не міг очікувати, що ми житимемо саме в цій реальності. Але вона існує, тому ми маємо впоратися з цими питаннями, які виходять із цієї реальності", – додав Токаєв.

Важливо – ЄС остаточно затвердив 6 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео