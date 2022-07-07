Казахстан свою нафту до Європи транспортував через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК). Нафта по ньому йшла до російського міста Новоросійський, а вже звідти танкерами – до Європи. Через нього транспортувалося дві третіх нафти, яка видобувається в Казахстані. І від безперебійності його роботи залежить економіка Казахстану.

Варте уваги Не Росія врятувала Казахстан, кланятися в ноги не будемо, – Токаєв гостро відповів Путіну

Та 5 липня російський суд на 30 діб припинив роботу КТК після звернення ространснагляду.

7 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав важливим завданням диверсифікацію постачання нафти. У зв'язку з цим він доручив опрацювати оптимальний варіант реалізації Транскаспійського маршруту та збільшити потужності двох нафтопроводів Атирау – Кенкіяк та Кенкіяк – Кумколь.

Ще перед тим влада в Казахстані розглядала можливість збільшити постачання нафти через цей нафтопровід Атирау – Кенкіяк – Кумколь з 6 мільйонів тонн на рік до 12 мільйонів тонн. Саме ним і буде експортуватися нафта в Китай.

Токаєв також доручив перетворити порти Казахстану на провідні хаби Каспію. Він має бути як альтернативний варіант поставки нафти в Європу. Казахстан в майбутньому планує транспортувати нафту через морські порти Актау та Курик до азербайджанського Баку. А далі двома шляхами – або залізницею до Батумі, або через нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан до Туреччини, звідки нафту і доставлятимуть в Європу.

Як росія блокує постачання нафти з Казахстану

Це не перше обмеження для експорту казахстанської нафти через КТК після початку війни в Україні та введення антиросійських санкцій.

22 березня росія зробила офіційну заяву про те, що трубопровід КТК вийшов з ладу і не функціонуватиме протягом двох місяців. Все нібито через шторм в Чорному морі. Як згодом писала німецька газета Handelsblatt, цілком ймовірно, що це була диверсія зі сторони росії, щоб зірвати постачання нафти з Казахстану. А також проти іноземних нафтових компаній у Казахстані через запровадження санкцій проти росії.

Згодом роботу КТК зупиняли через боєприпаси Другої світової війни.

З 15 по 25 червня на КТК казахстанську нафту відвантажували лише з одного причалу із трьох. Це пояснили "роботою щодо підготовки до утилізації підводних потенційно небезпечних предметів в акваторії морського термінала КТК на двох виносних причальних пристроях".

І 5 липня російський суд зупинив роботу КТК на 30 днів через кілька документарних порушень щодо плану ліквідації аварійних розливів нафти. Хоча на виправлення цих порушень КТК мав час до 30 листопада. Але ространснагляд звернувся до суду 5 липня з проханням призупинити на 90 діб роботу КТК. Суд призупинив роботу на 30 діб.

Як російський диктатор намагається "покарати" Казахстан

Зупинка транспорту нафти з Казахстану до Європи через росію вкладається в шлейф російського протистояння з цією країною, яке лише посилюється останнім часом.

Так, Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" російських квазіутворень на окупованих територіях України в Донецькій та Луганській областях. Про це він заявив в обличчя російського диктатора владіміра путіна. Та не прийняв російський орден.

Також в Казахстані були заблоковані 1700 вагонів з російським вугіллям.

Токаєв обговорив із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем можливість збільшення постачання нафти, щоб вгамувати кризу з енергоресурсами в Європі через санкції проти росії. І заявив про бажання поглиблювати співпрацю з ЄС.

росія змушена зупинити проєкт з розробки нафти на 70 мільярдів доларів – деталі дізнавайтеся на відео