Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Путіна під час зустрічі із Лукашенком.

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"Відповідає національним інтересам Росії"

У своїй промові російський диктатор сказав, що Білорусь та Росія – це не лише найближчі сусіди, але й надійні союзники та справжні друзі.

Тому врахувати інтереси білорусів у переговорах потрібно "обов'язково".

Підкреслюю особливі відносини між двома нашими братськими країнами… Враховувати інтереси Білорусії – це повністю відповідає національним інтересам Росії,

– заявив Путін.

Нагадаємо, що очільник Кремля також сказав, що відносини Росії та Білорусі могли б бути прикладом для інших країн. У відповідь Лукашенко почав розповідати про нібито народну підтримку серед білорусів щодо курсу на співпрацю з росіянами.

"Ми створюємо унікальне утворення у вигляді Союзної держави, прикладів якому не було в історії", – заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також поскаржився, що його державу та Росію "хотіли задушити".