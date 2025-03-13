Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Путіна під час зустрічі із Лукашенком.
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"Відповідає національним інтересам Росії"
У своїй промові російський диктатор сказав, що Білорусь та Росія – це не лише найближчі сусіди, але й надійні союзники та справжні друзі.
Тому врахувати інтереси білорусів у переговорах потрібно "обов'язково".
Підкреслюю особливі відносини між двома нашими братськими країнами… Враховувати інтереси Білорусії – це повністю відповідає національним інтересам Росії,
– заявив Путін.
Нагадаємо, що очільник Кремля також сказав, що відносини Росії та Білорусі могли б бути прикладом для інших країн. У відповідь Лукашенко почав розповідати про нібито народну підтримку серед білорусів щодо курсу на співпрацю з росіянами.
"Ми створюємо унікальне утворення у вигляді Союзної держави, прикладів якому не було в історії", – заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі також поскаржився, що його державу та Росію "хотіли задушити".