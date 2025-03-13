Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Путина во время встречи с Лукашенко.

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"Соответствует национальным интересам России"

В своей речи российский диктатор сказал, что Беларусь и Россия – это не только ближайшие соседи, но и надежные союзники и настоящие друзья.

Поэтому учесть интересы белорусов в переговорах нужно "обязательно".

Подчеркиваю особые отношения между двумя нашими братскими странами... Учитывать интересы Белоруссии – это полностью соответствует национальным интересам России,

– заявил Путин.

Напомним, что глава Кремля также сказал, что отношения России и Беларуси могли бы быть примером для других стран. В ответ Лукашенко начал рассказывать о якобы народной поддержке среди белорусов относительно курса на сотрудничество с россиянами.

"Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории", – заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также пожаловался, что его государство и Россию "хотели задушить".