Указ про вихід з комітету підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це трапилось 8 липня й документ набув чинності з дня його підписання.

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Казахстан вийшов з угоди про Міждержавний валютний комітет

Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, укладений в Мінську 25 жовтня 2013 року,

– мовиться у повідомленні.

Міждержавний валютний комітет створювався, щоб:

сприяти організації співробітництва в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин;

зблизити та вдосконалити валютне законодавства у сфері розрахункових та кредитних відносин;

розвинути форми та методи координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди;

співпрацювати та узгоджено діяти в питаннях валютного контролю.

Коротко про стосунки росії та Казахстану

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