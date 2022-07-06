Правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський вважає Касима-Жомарта Токаєва не союзником Росії. Про це він розповів 24 каналу.

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На думку Лисянського, Токаєв – це самостійний гравець на сьогодні.

Правозахисник додав, що пильно слідкує за Казахстаном і помітив, що там зараз сильний підйом націоналізму.

На сьогодні Токаєв веде таку політику, наче він просить вибачення у суспільства за те, що у січні 2022 року він закликав Росію ввести війська до Казахстану,

– наголосив правозахисник.

За словами Лисянського, тоді російські військові швидко покинули країну, але президенту Казахстану досі про це згадують.

Антиросійська політика Казахстану

Наразі оточення Токаєва вибудовує політику, направлену на популяризацію їхньої мови.

"У них недавно запрацював закон, за яким вони змінили всі назви ресторанів, меню казахстанською мовою. Тобто вони заборонили російську мову", – каже він.

Лисянський вважає, що Токаєв веде політику, направлену на Казахстан. Він бачить, що казахи потребують національної політики, і слідує тим трендам, які є в його суспільстві.

Правозахисник проаналізував, що по активності росіян щодо сепаратизму після України одразу йде Казахстан. Там були сутички, намагалися створити "Казахську народну республіку" тощо.

І Токаєв розуміє, що після України Казахстан буде наступним. Тому він веде таку антиросійську політику,

– пояснив він.

Лисянський про позицію Токаєва щодо Росії: відео



До слова, у червні у присутності владіміра путіна президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати незалежність квазіреспублік проросійських бойовиків на Донбасі.

Тоді ж Токаєві не захотів прийняти російський орден імені Олександра Невського, який йому вручала російська влада. Це рішення політик пояснив тим, що до завершення своєї каденції не буде приймати закордонні нагороди.