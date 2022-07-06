Правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский считает Касыма-Жомарта Токаева не союзником России. Об этом он рассказал 24 каналу.

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По мнению Лысянского, Токаев – это самостоятельный игрок на сегодняшний день.

Он говорит, что внимательно следит за Казахстаном и заметил, что там сейчас сильный подъем национализма народа.

На сегодняшний день Токаев ведет такую политику, что он извиняется перед своим обществом, что в январе 2022 года он призвал Россию ввести войска в Казахстан,

– подчеркнул правозащитник.

По словам Лисянского, тогда российские военные быстро вышли, но президенту Казахстана до сих пор об этом вспоминают.

Антироссийская политика Казахстана

Сейчас окружение Токаева выстраивает политику, направленную на продвижение их языка.

"У них недавно заработал закон, по которому они изменили все названия ресторанов, меню на казахстанском языке. То есть они запретили русский язык", – говорит он.

Лисянский считает, что Токаев ведет политику, направленную на Казахстан. Он видит, что казахи нуждаются в национальной политике, и следует тем трендам, которые есть в его обществе.

И Токаев понимает, что после Украины Казахстан будет следующим. Поэтому он ведет такую антироссийскую политику,

– объяснил он.

Правозащитник проанализировал, что по активности россиян по сепаратизму, после Украины, сразу идет Казахстан. Там были стычки, пытались создать "Казахскую народную республику".

Лисянский о позиции Токаева в отношении России: видео



К слову, в июне в присутствии владимира путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признать независимость квазиреспублик пророссийских боевиков на Донбассе.

Тогда же Токаев не захотел принять российский орден имени Александра Невского, который ему вручали российские власти. Это решение политик объяснил тем, что до завершения своей каденции не будет принимать зарубежные награды.