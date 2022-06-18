Про це повідомив казахстанський політолог Єрбол Єдилов, посилаючись на кілька джерел.
Важливо Казахстан продовжить співпрацю з Росією, але не порушуватиме санкції
Єдилов зазначив, що глава Казахстану подякував за надану честь. Він ухвалив рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ані вітчизняні, ані закордонні нагороди.
З цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека президент відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" першого ступеня,
– додав політолог.
Видання Tengrinews.kz звернулося за коментарем до пресслужби голови Казахстану та отримало підтвердження цієї інформації.
Казахстан не визнає квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР"
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі. Токаєв заявив про це у присутності президента Росії Володимира Путіна. Він також відзначив, що в Казахстані лунають різні думки про війну в Україні.
За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з'явиться понад 500 – 600 держав. Щоправда, який стосунок "право на самовизначення" має до російської окупації – не пояснив.
Політик додав, що Казахстан не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії. Цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими є Луганськ і Донецьк.
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Які стосунки в Казахстану з Росією
- Раніше Токаєв заявляв, що Казахстан продовжуватиме співпрацювати з Росією, але санкцій порушувати не буде.
- До речі, у червні ЗМІ писали, що Казахстан перейменовує свою експортну нафту, яку транспортує через російські морські порти, щоб її не плутали з продуктом держави-агресорки.
- Крім того, країна не збирається йти із союзницьких організацій, де є Росія. Мовиться про ЄАЕС чи ОДКБ.
- У Кремлі 16 травня відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Жодна з країн ОДКБ не горить бажанням допомагати Путіну у війні проти України.
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