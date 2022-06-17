Путін осоромився з ім'ям Токаєва
Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, куди також приїхав лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє 24 канал.
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Російський диктатор спробував сказати щось про виступ Токаєва, але не зміг вимовити повне ім'я президента Казахстану. Путін "проковтнув" ім'я Токаєва, як з часом проковтне й поразку Росії у війні проти України.
Дивіться відео, як Путін осоромився з ім'ям Токаєва
З іншого боку, можливо, проблеми з вимовою підтверджують те, що Путін дійсно хворий на рак. Як відомо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін переніс важку форму раку, через що йому залишилося жити ще 3 роки.
Інформацію про те, що Путін хворий на рак, підтверджував глава української розвідки Кирило Буданов. За даними Newsweek, російський диктатор пройшов курс лікування від раку на пізній стадії.
Якщо ж це не симптоми раку, то Путіну варто звернутися до логопеда. Можливо, військове керівництво неправильно розуміє його накази. Зрештою, з уст російського диктатора постійно зривається єресь про якихось "нацистів" та "спецоперацію".
Ще одна версія, чому Путін не зміг вимовити ім'я Токаєва – позиція президента Казахстану. Останній прямо перед Путіним заявив, що Казахстан не визнає так звані маріонеткові "псевдореспубліки" на Донбасі.
Основні тези Путіна під час форуму у Санкт-Петербурзі
- Путін заявив, що Росія буцімто не блокує українські порти та не заважає Україні експортувати зерно. Як альтернативний маршрут для експорту він запропонував територію Білорусі. Також лідер Росії цинічно звинуватив Україну, що та начебто замінувала Чорне море.
- Російський президент вкотре виправдався за початок так званої "спецоперації" в Україні. Він сказав, що для Росії існували якісь ризики, проте не зміг конкретно назвати, що ж несло загрозу "русскому міру".
- Також Путін цинічно й по-хамськи відповів на запитання про трагедію та вбивства українців. Традиційно для себе російський президент переклав відповідальність на Захід.
- Президент Росії порушив питання так званих "червоних ліній", погрожуючи Україні завдати удари по Києву. Окрім того, він заявив, що російські військові буцімто не будуть штурмувати позиції Збройних Сил України під Донецьком.
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