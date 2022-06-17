Виступ Путіна транслювали російські пропагандистські медіа. Він з особливою жорстокістю говорив про вбивства та трагедію українців.

До теми Відверто банальний і примітивний, – Андрусів про виступ Путіна в Петербурзі

Антиросійський плацдарм в Україні

Звісно все почалось із того, що для Росії буцімто були загрози з нашої території. Такі маразматичні заяви викликають дисонанс. Адже виходить, що велика Росія злякалась меншої України.

В Україні почали створювати антиросійський плацдарм. А якби ми створювали антиамериканський поряд із Штатами? Ми навіть базу прибрали з Куби,

– виправдовується Путін.

Ба більше, він пообіцяв навіть підтримувати людей на "звільнених" територіях. Як саме не сказав. І це особливий цинізм, адже всі знають, що "освободители" несуть на нашу землю лише смерть, обстріли та розруху. А "підтримка" від Росії – це насправді прострочені або низькоякісні продукти та терор.

Цинічна й хамська відповідь про трагедію українців

Вражає те, як спокійно Путін говорить про біду, якої наробив мільйонам українців. Він цинічно визнає, що бойові дії завжди є трагедією. А тоді знову ж таки каже, що це було вимушено.

Якими б не були прозахідні уряди в Україні, ми з ними нормально працювали: Ющенко, Тимошенко. Який там цивілізаційний вибір – гроші натирали в українського народу і просто хочуть захистити їх у банках. І прикриваються цивілізаційним вибором,

– каже Путін у звичному дусі.

Ба більше, він знову підкреслив, що нібито Росія буде захищати інтереси людей, заради яких воює. Тоді сказав, що тільки від людей, які живуть на "звільнених" територіях, тобто окупованих насправді, залежить їхній вибір. Ймовірно це був натяк про плани на псевдореферендум. Але ЗСУ ці плани зруйнують. Залишилось отримтаи зброю і підготувтаи контрнаступ.

Що ще казав Путін

Російський президент хотів власними словами переконати своє населення, що санкції для них не страшні. Повторив це, щоб створити видимість, ніби все добре, він з населенням і все розуміє. Під час виступу він назвав санкції Заходу "шаленими та бездумними", бо, начебто, економіка країни-агресорки з ними впоралась. Але потім одразу ж сказав, що було б добре, щоб їх зняли. Звісно, економіка Росії ж насправді зазнає краху.

А ще на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Росії назвав нібито "причину" повномасштабної війни в Україні. Як звично, він вже у всьому поспішив звинуватити Захід. Мовляв, все почалося у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Домовитись не змогли, тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

Також Путітн видав цинічну заяву щодо блокади українського зерна. Він збрехав, що це Україна блокує власні порти та перешкоджає експорту зерна. Мовляв, ми замінували Чорне море. А те, що ця територія є небезпечною, бо Росія звідти може наступати й обстрілює нас, то не сказав.

Ще один диктатор не втомлюється видавати маразм: дивіться відео