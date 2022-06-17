Більша частина світу визнає Росію винною у цій війні, але Путін продовжує виправдовуватися. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Росії назвав "причину" повномасштабної війни, повідомляє 24 канал.

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Путін назвав причину війни проти України

Так, він стверджує, що війна Росії проти України почалася у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Він каже, що Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання, а досягти будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. Тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної воєнної операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним,

– заявив Володимир Путін.

При цьому додав, що це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН, відстоювати свою безпеку". Звинувачення Путін, як завжди, перекинув на Захід. За його словами, Захід "вів активне освоєння української території, накачуючи зброєю та радниками". "Прийшли захищати своїх людей" Крім того, Володимир Путін знову висловив свої пропагандистські заяви. Цього разу заявив, що його війська на Донбасі воюють, "щоб захистити своїх людей. Відстоюють право Росії на вільний та безпечний розвиток". Не обійшлося й без згадки про "нацистів". Він підкреслив, що ці жителі нібито "впродовж 8 років зазнавали геноциду з боку київського режиму та неонацистів, що отримали повне покровительство Заходу". Російський диктатор також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових. Що ж, Збройні Сили України вже допомогли у тому, щоб увесь світ побачив "могутність другої армії світу" – героїзму там зовсім немає. Згадав і про українське зерно Російські окупанти нахабно вдерлися на територію України. Від початку війни країна-агресорка заблокувала українські порти у Чорному морі. Однак очільник Росії не вважає, що існують якісь проблеми щодо вивезення українського зерна, а навпаки каже, що нібито є 5 – 6 варіантів вивезення. Заявляє, щоб "київська влада сама вирішула, як це зробити".

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