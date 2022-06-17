Большая часть мира признает Россию виновной в этой войне, но Путин продолжает оправдываться. На Петербургском международном экономическом форуме президент России назвал "причину" полномасштабной войны, сообщает 24 канал.

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Путин назвал причину войны против Украины

Да, он утверждает, что война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Он говорит, что Запад принципиально отказался выполнять ранее взятые на себя обязательства, а добиться каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. Потому Россия и решила провести "спецоперацию".

В сложившейся ситуации на фоне растущих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, тяжелым, безусловно, но вынужденным и необходимым,

– заявил Владимир Путин.

При этом добавил, что это решение "суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на уставе ООН, отстаивать свою безопасность". Российский диктатор также отметил, что "все задачи спецоперации будут решены благодаря героизму" российских военных.

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