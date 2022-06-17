Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів назвав промову Путіна банальною та примітивною. За його словами, Путін має певну структуру, яку повторює під час кожного свого виступу.

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Основна теза – у всьому винен Захід

Андрусів зауважив, що базова та первинна теза Путіна у всіх виступах – це те, що у всьому винен Захід. В принципі, саме це постійно повторює й російська пропаганда. Мовляв, все погане від Заходу, все хороше від Росії. Захід загниває, там проблеми, він розвалиться, а проблеми саме через небажання зрозуміти і цінувати Росію.

Цьогоріч він ще й звинуватив Захід в рості інфляції до війни, а також у тому, що у світі буде голод через блокування Росії та Білорусі. Сказав, що Україна сама себе заблокувала, а їй ніхто не заважає вивозити зерно. Напевно, мав на увазі Херсон, наволоч,

– каже радник глави МВС.

Щодо "спецоперації", яка насправді є війною, то Путін звісно ж каже, що вибору тут не було.

Росія сильна як ніколи, але санкції треба зняти

Андрусів зауважує, що Путін, як завжди каже, що Росію не переможеш, вона стає ще сильнішою. Мовляв, всі плани Заходу розвалити її зазнали краху. При цьому диктатор чомусь вирішив, що санкції працюють якраз проти тих, хто їх ввів. А Росії ж вони тільки в плюс.

Путін роздався фантазіями, що через санкції тепер там побудують все нове. Обіцяє й логістику й розвиток науки та інше. Але от чомусь згодом обережно підводить до того, що санкції треба зняти.

Він бідкається, що санкції це погано і їх треба зняти. Що Росія відкрита, хоче з усіма дружити. Це вони не хочуть. Умудрився подякувати західним компаніям, які ще працюють в Росії, – каже Андрусів.

Тирада про любов до батьківщини

Радник глави МВС, продовжує аналізувати виступ Путіна далі й каже, що той пояснює як треба любити батьківщину. Пропонує вкладати гроші в Росії, жити там. Мовляв, яхти в Росії і діти теж.

При чому це каже той, у якого діти на Заході і яхти на Заході. Потім йде тривала тирада як вони будуть "любіть родіну", бідних і знедолених, російський бізнес і науку. Всім грошей, дешевих кредитів і благ,

– каже Андрусів.

У підсумку він іронічно називає виступ Путіна симптоматичним в тому, що він та еліта явно не дружать з реальністю. Його тези про заміну долара на реальні ресурси показує абсолютне не розуміння діючої світової фінансової системи. Він хоче та очікує, що Захід незабаром впаде, а це просто маніакальна ідея.

Андрусів називає Путіна відсталим диктатором відсталої країни, який проголошує відсталий розвиток.

Коротко про тези Путіна на виступі

Російський президент намагається переконати своє населення, що санкції для них не страшні. Такі тези повторює не тільки його пропаганда, але й він сам, ніби на закріплення. Оті під час виступу він назвав санкції Заходу "шаленими та бездумними", бо, начебто, економіка країни-агресорки з ними впоралась.

Також на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент Росії назвав так звану "причину" повномасштабної війни в Україні. До цього він знову приплів Захід і звинуватив його в усьому. Мовляв, все почалося у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Нібито Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання, а досягти будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. Тому Росія й вирішила провести "спецоперацію".

Крім того, Пуітн видав цинічну заяву щодо блокади українського зерна. Він збрехав, що це Україна блокує власні порти та перешкоджає експорту зерна. Російський президент звинуватив Україну в тому, що наша країна буцімто замінувала Чорне море.

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