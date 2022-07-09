Указ о выходе из комитета подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Это произошло 8 июля, и документ вступил в силу с дня его подписания.
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Казахстан вышел из соглашения о Межгосударственном валютном комитете
Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 г., заключенный в Минске 25 октября 2013 г.,
– говорится в сообщении.
Межгосударственный валютный комитет создавался, чтобы:
- содействовать организации сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений;
- сблизить и усовершенствовать валютное законодательство в области расчетных и кредитных отношений;
- развить формы и методы координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения;
- сотрудничать и согласованно действовать в вопросах валютного контроля.
Коротко об отношениях россии и Казахстана
- 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Это произошло сразу перед Владимиром Путиным.
- Комментируя свое заявление, Токаев сказал, что территориальная целостность государств должна преобладать.
- После этого россия заблокировала в Казахстане 1700 вагонов с российским углем. В то же время Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Говорили о возможности увеличения поставок нефти, чтобы снизить кризис с энергоресурсами в Европе.
- В начале июля россия приостановила транзит нефти из Казахстана в Европу, а Казахстан заявил, что хочет экспортировать нефть в обход России.
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