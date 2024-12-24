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"Народ хочет падения режима": что писали о протестах в Египте

Согласно сообщениям местных СМИ, на центральную площадь вышли сотни людей. Они скандируют антиправительственные лозунги. На распространяемых роликах можно видеть, что очень многие снимают события на телефоны. Также участники протестов идут по улицам и срывают плакаты с изображением Ас-Сиси.

Протесты в Египте: смотрите видео

Среди лозунгов – якобы критика президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. А также "Аш-шаб юрид искат ан-низам" (Ash-shaʻb yurīd isqāṭ an-niẓām) – популярный лозунг времен Арабской весны. Дословно фраза переводится как "народ хочет свергнуть режим". Именно ее скандировали во время революции в Египте 2011 года.

Ас-Сиси пришел к власти в результате государственного переворота в 2013 году. В следующем году был избран президентом страны.

Теперь сообщают, что антипрезидентские протесты связаны с недовольством политикой и экономической ситуацией, подавлением свобод и коррупцией. Власти пока никак не комментировали их.

Правда ли, что в Египте происходят протесты

Канал Middle East Spectator сообщил, что некоторые распространяемые видео являются старыми. Они датированы 2019 годом, именно тогда в Египте были последние крупные протесты.

Впрочем, проверка роликов еще продолжается, поэтому невозможно однозначно утверждать, что все опубликованные видео старые. В то же время крупные международные медиа пока не писали о протестах в Египте.

Однако точно известно, что власть ас-Сиси подавляет протесты. Amnesty International не раз писало об этом. Например, в июле 2024 года были задержаны около ста человек, которые призывали к протестам, в частности делали сообщения в соцсетях. Силовики пришли к ним домой и на работу.

Власти обвинили этих людей в присоединении к террористической группе, публиковании ложных новостей и злоупотреблении социальными сетями. Некоторых допрашивали с завязанными глазами и без адвоката.

В Египте растет недовольство среди людей, которые пытаются удовлетворить свои базовые потребности на фоне резкого роста цен на продукты питания и топливо и дефицита лекарств по всей стране. В январе 2024 года жители Египта пострадали от серии скачков цен, включая тарифы на телекоммуникации и билеты на метро,

– пишут правозащитники.

А в июле 2023 года правительство Египта ввело отключение электроэнергии на два часа ежедневно почти во всех регионах страны.