Наприкінці листопада Єгипет, Туреччина і навіть Іран відмовилися постачати до Росії фрукти й овочі. Причина – обвал рубля. Москва вважала Каїр дружнім.

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"Народ хоче падіння режиму": що писали про протести в Каїрі

Відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ, на центральну площу вийшли сотні людей. Вони скандують антиурядові гасла. На поширюваних у мережі можна бачити, що дуже багато хто фільмує події на телефони. Також учасники протестів ідуть вулицями та зривають плакати з зображенням Ас-Сісі.

Протести в Єгипті: дивіться відео

Серед гасел – нібито критика президента країни Абдель Фаттаха ас-Сісі. А також "Аш-шаб юрід іскат ан-нізам" (Ash-shaʻb yurīd isqāṭ an-niẓām) – популярне гасло часів Арабської весни. Дослівно фраза перекладається як "народ хоче повалити режим". Саме її скандували під час революції в Єгипті 2011 року.

Ас-Сісі прийшов до влади внаслідок державного перевороту у 2013 році. Наступного року був обраний президентом країни.

Тепер повідомляють, що антипрезидентські протести пов'язані з невдоволенням політикою та економічною ситуацією, придушенням свобод і корупцією. Влада поки ніяк не коментувала їх.

Чи правда, що в Єгипті відбуваються протести

Канал Middle East Spectator повідомив, що деякі поширювані відео є старими. Вони датовані 2019 роком, саме тоді в Єгипті були останні великі протести.

Утім, перевірка роликів ще триває, тож неможливо однозначно стверджувати, що всі опубліковані відео старі. Водночас великі міжнародні медіа поки не писали про протести в Єгипті.

Проте достеменно відомо, що влада ас-Сісі придушує протести. Amnesty International не раз писало про це. Наприклад, у липні 2024 року було затримано близько ста людей, які закликали до протестів, зокрема робили дописи в соцмережах. Силовики прийшли до них додому та на роботу.

Влада звинуватила цих людей у приєднанні до терористичної групи, публікуванні неправдивих новин і зловживанні соціальними мережами. Декого допитували із зав'язаними очима та без адвоката.

У Єгипті зростає невдоволення серед людей, які намагаються задовольнити свої базові потреби на тлі різкого зростання цін на продукти харчування та пальне і дефіциту ліків по всій країні. У січні 2024 року жителі Єгипту постраждали від серії стрибків цін, включно з тарифами на телекомунікації та квитки на метро,

– пишуть правозахисники.

А в липні 2023 року уряд Єгипту запровадив відключення електроенергії на дві години щодня майже в усіх регіонах країни.